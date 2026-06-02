Kumluda Motosiklet Kazası

HATAY'ın Kumlu ilçesinde sürücüsünün ön tekerini kaldırarak kullandığı motosiklet, evin bahçe duvarına çarptı. Sürücü ile arkasındaki kişinin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 26 Mayıs'ta saat 09.30 sıralarında ilçedeki Uzunkavak Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün ön tekerini kaldırarak kullandığı motosiklet, bir evin bahçe duvarına çarptı. Yola savrulan sürücü ile arkasında yolculuk yapan kişi, kazayı sıyrıklarla atlattı. Kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.