Kumru Yuvasi Nedeniyle Elektrik Çalışmaları Ertelendi

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Elektrik direğinde kumru yuvası bulundu, çalışma ertelendi

TEKİRDAĞ - TREDAŞ ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki bir elektrik direğinde bulunan kumru yuvası nedeniyle yenileme çalışmalarını erteledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde sürdürülen elektrik şebekesinin yer altına alınma çalışmaları sırasında, TREDAŞ ekipleri bir elektrik direğinde kumru yuvası tespit etti. TREDAŞ Tekirdağ İl Müdürü Ümit Günay, yaptığı açıklamada, doğaya olan duyarlılıklarının bir göstergesi olarak, kuşlar büyüyene kadar çalışmaları erteleme kararı aldıklarını belirtti.

Ümit Günay açıklamasında, "Arkadaşlarımız burada bir direkte montaj çalışmaları esnasında bir kumru yuvası tespit ediyorlar. Biz de bu yuvada bulunan kumru ve yavrularının zarar görmemesi için çalışmaları erteledik. Kuşlar büyüyüp yuvadan uçana kadar herhangi bir işlem yapılmayacak ve ekiplerimiz periyodik olarak kontrollerini sürdürecek" dedi.

Ekipler, kumru yavrularının yuvadan ayrılmasının ardından çalışmaları kaldığı yerden devam ettirecek. Bu hassasiyet dolayısıyla bölgede yaşayan vatandaşlar da TREDAŞ ekiplerine teşekkür etti.