Kunduz'da İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 7 Yaralı

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KABİL, 11 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir intihar bombacısının kendini havaya uçurması sonucu en az 5 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Vilayet polis sözcüsü Jumadin Khaksar, "Bir intihar bombacısının vilayet başkenti Kunduz şehrindeki Kabil Bankası önünde kendini havaya uçurması sonucu aralarında banka görevlileri ve sivillerin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı" dedi.

Yetkili, salı günü gerçekleşen olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermeksizin soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grup ya da kişi üstlenmedi.