Kuneytra'da Serbest Bırakılma Talebi - Son Dakika
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Kuneytra'da Serbest Bırakılma Talebi

22.07.2026 13:13
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Suriye'nin Kuneytra bölgesinde, İsrail'in alıkoyduğu kişilerin aileleri gösteri yaptı.

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da İsrail tarafından alıkonulanların aileleri, yakınlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri yaptı.

Nabaa Favvar bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) askeri üssü önünde toplanan Suriyeliler, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde devam eden sınır ihlallerini ve yakınlarını alıkoymasını protesto etti.

Arapça ve İngilizce "Kardeşimi istiyorum", "Babamı istiyorum", "Demir parmaklıklar arkasından kardeşim sesleniyor" ve "Oğlumun nerede olduğunu bilmek en doğal hakkım" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, BM Barış Gücü bünyesindeki subay ve askerlerle görüştü.

Eyleme katılan Mefide Aşur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrencisi olan torununun bir yıl önce okula kayıt yaptırmaya giderken İsrail güçlerince gözaltına alındığını söyledi.

Bir yıldır "çalmadık kapı" bırakmadıklarını belirterek gözyaşlarına hakim olamayan Aşur, "Şam'daki BM merkezine, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gittim. Çocuğumu istiyorum, çocuklarımızı istiyoruz. Bunlar Suriye'nin gençleri, evlatları. İsrail zindanlarında ne haldedirler bilmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve tüm uluslararası yetkililerden evlatlarımızı geri getirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuneytra'nın Jubata Kaşeb bölgesinden eyleme katılan Hasan Ahmed ise oğlunun 25 Nisan 2024 tarihinden bu yana İsrail zindanlarında alıkonulduğunu ifade etti.

Oğlundan ve diğer tutuklulardan hiçbir haber alamadıklarını dile getiren Ahmed, "İsrail zindanlarındaki tutukluların serbest bırakılması için BM'ye baskı yapılması amacıyla buradayız. BM veya Kızılhaç henüz tutukluları ziyaret edip sağlık durumları hakkında bilgi alabilmiş değil. Altıdan fazla eylem yaptık, tüm makamlara başvurduk ama henüz bir sonuç alamadık. Tek isteğimiz evlatlarımızın bir an önce serbest bırakılması." dedi.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen sürede Kuneytra ilinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi işgal etmiş, 50'den fazla kişiyi alıkoymuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuneytra'da Serbest Bırakılma Talebi - Son Dakika

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