Kunming'de Reklam Panosu Kazası: 3 Ölü, 7 Yaralı

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KUNMİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de yol kenarındaki bir mağazanın reklam panosunun düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybederken, yedi kişi de yaralandı.

Yerel acil durum yönetimi yetkilileri Salı günü yaptıkları açıklamada kentin Panlong bölgesinde yer alan Jinjiang yolu üzerinde Pazartesi günü saat 21.58'de meydana gelen kazada toplam 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan üçü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı, yedi kişinin tedavisi ise halen sürüyor.

Hava durumu tahminlerinde Pazartesi günü bölgede sağanak yağış görülebileceği ancak şiddetli rüzgar beklenmediği belirtilmişti. Bir bölge sakini Xinhua'ya yaptığı açıklamada, saat 22.00 civarında havanın bulutlu olduğunu ve bölgede sadece hafif bir esinti olduğunu söyledi.

İlgili departmanlar, olayın nedenini belirlemek üzere ortak bir soruşturma ekibi oluştururken, sorumlu olduğu düşünülen kişiler gözaltına alındı.