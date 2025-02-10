Küpeli'den Özkaya'ya Ziyaret

Güncel

(ANKARA) - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti. Küpeli, "Seçimlerde sıklıkla tartışma konusu yapılan, Yüksek Seçim Kurulu Kararlarına itiraz yolunu açacak Anayasal düzenlemenin gerekliliğine vurgu yaptık" dedi.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yla bir araya geldi.

Küpeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi Başkanı Sn. Kadir Özkaya'yı ziyaret ettik. Parti programımızın ana omurgasını oluşturan 'Anayasal Devlet', 'Hukukun Üstünlüğü ve Yargının Bağımsızlığı' konularında görüşlerimizi kendileriyle paylaştık. Seçimlerde sıklıkla tartışma konusu yapılan, Yüksek Seçim Kurulu Kararlarına itiraz yolunu açacak Anayasal düzenlemenin gerekliliğine vurgu yaptık. Nazik misafirperverliği için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.