Küplü'de 90 Yıldır Süren Bayramlaşma Geleneği

20.03.2026 14:59
Meriç'in Küplü beldesinde Ramazan Bayramı'nda 90 yıllık bayramlaşma geleneği folklorik bir törenle yaşatıldı.

EDİRNE'nin Meriç ilçesi Küplü beldesinde, yaklaşık 90 yıldır yaşatılan mezarlıkta bayramlaşma geleneği, Ramazan Bayramı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Meriç ilçesi Küplü beldesinde, yaklaşık 90 yıldır sürdürülen bayramlaşma geleneği için bölge halkı, bayram namazının ardından bir araya geldi. Namazın kılınmasıyla başlayan gelenek kapsamında cemaat, topluca belde mezarlığı önüne geçti. Beldede yaşayan tüm erkeklerin katılım sağladığı törende, dev bir halka oluşturuldu. Katılanların omuz omuza verdiği kuyrukta herkes birbiriyle bayramlaştı. Törenin ardından vefat eden yakınların da kabirleri ziyaret edilip, dualar okundu.

'BİR ASIRLIK VEFA VE BİTMEYEN DUA'

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, törene katılıp vatandaşlarla bayramlaşarak, "Bir asırlık vefa, bitmeyen dua. Camimizde bayram namazını kılıp yine o kadim geleneğimize uygun şekilde mezarlığımıza yöneldik. Önce ebediyete irtihal eden sevdiklerimize, yakınlarımıza dualarımızı gönderdik. Ardından omuz omuza verip büyük bir sevgi kuyruğu oluşturduk. Bu uzun bayramlaşma kuyrukları, bazen yıllardır konuşmayan insanların yeniden el sıkışmasına vesile olan, adeta mucizevi anlardır" dedi.

Geleneğin toplumsal bir kenetlenme aracı olduğunu ve nesilden nesile aktarıldığını vurgulayan Altay, "Bu sadece bir bayramlaşma değil, geçmişimizle helalleşme, geleceğimiz olan çocuklarımıza birlik ve beraberliği miras bırakma törenidir. Köklerimizden aldığımız bu güçle evlatlarımızın elinden tutuyor, geleneğimizi yarınlara taşıyoruz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Dualarımız kabul, birliğimiz daim olsun. Hep birlikte, sevgiyle kalalım ve sevgiyle yaşayalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

