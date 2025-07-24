Kur\'an Kursu Öğrencilerinden Spor Eğitimi

Cide Müftülüğüne bağlı Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencileri, "Yazımda kardeşlik var" kamp eğitim programı kapsamında Cide Spor Salonu'nda spor yaptı.
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler çeşitli sportif etkinliklere katılarak eğlenceli bir gün geçirdi.
Etkinlikler kapsamında koordinasyon oyunları, takım yarışmaları ve eğitsel spor aktiviteleri düzenlendi.
Etkinlik sonunda öğrencilere sporun öneminden bahsedilerek, sağlıklı yaşam bilinci kazandırılmaya yönelik bilgilendirme yapıldı.
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