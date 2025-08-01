Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik bağımlılık ve sosyal konuları içeren eğitimler düzenlendi.
İlçe Müftülüğü toplantı salonunda organize edilen eğitimde, mahremiyet, zararlı alışkanlık, bağımlılık, çevre ahlakı, arkadaşlık bilinci, akran nezaketi, teknoloji kullanımı ve sigara konularında öğrenciler bilgilendirildi.
Eğitimlere katılan İlçe Müftüsü Osman Gülbe, çocuklara zararlı alışkanlıklardan uzak durup kitap okumalarını ve spor yapmalarını tavsiye etti.
Son Dakika › Güncel › Kur'an Kursu Öğrencilerine Bağımlılık Eğitimi - Son Dakika
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