Kur'an Okuma Yarışmasında Bölge Birincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kur'an Okuma Yarışmasında Bölge Birincisi

Muhammed Hüseyin Kodaz, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda bölge birincisi oldu.

18.09.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebussuud Efendi Kuran Kursu öğrencisi Muhammed Hüseyin Kodaz, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda bölge birincisi olarak Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Finali, Çorum Ulu Cami'de yapıldı.

Yarışmaya 10 ili temsilen il birincisi olan hafızlık öğrencileri katıldı.

Yarışmaya Çorum'u temsilen katılan İskilip Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Muhammed Hüseyin Kodaz, birinci oldu.

Kodaz'ın Türkiye finaline katılma hakkı kazandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Muhammed Hüseyin, Ebussuud Efendi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kur'an Okuma Yarışmasında Bölge Birincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
18:05 İsrail’in telsizleri patlattığı Lübnan’dan gelen ilk görüntüler vahim İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:16:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kur'an Okuma Yarışmasında Bölge Birincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement