Kura Nehri\'nde kaybolan Hafız Akçay\'ın cesedi bulundu

2 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

Kura Nehri'nde kaybolan Hafız Akçay'ın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD dalgıçları tarafından suda yapılan aramada Akçay, nehre düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Akçay, Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARDEŞLER TATİLE GELMİŞ

Kura Nehri'nde boğulan Adil Akçay ile kardeşi Hafız Akçay'ın İstanbul'dan Kurtkale köyüne düğün törenine katılmak üzere geldikleri öğrenildi.