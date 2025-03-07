Kuraklık Arin Gölü'nde Su Kaynaklarını Ortaya Çıkardı

Arin Gölü'nü besleyen su kaynakları kuraklıkla gün yüzüne çıktı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü'nü besleyen su kaynakları, kuraklıkla gün yüzüne çıktı.

İlçeye bağlı Karşıyaka ve Esenkıyı köyleri arasında yer alan ve aynı zamanda kuş cenneti olarak da bilinen Arin Gölü, her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor. Yüz ölçümü 13 kilometrekare olan ve 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan gölde yazın cıvıl cıvıl kuş sesleri yankılanırken, iklim değişikliği nedeniyle de giderek küçülüyor. Kuraklık nedeniyle gölde onlarca metre su çekilirken, Arin gölü besleyen su kaynakları da gün yüzüne çıktı.

Van Gölü'nden 10 metre yüksekliğe sahip olan Arin Gölü'nün çevresindeki ekosistem ve kuş çeşitliliği ile bölgenin en önemli doğal alanlarından biri olduğunu ifade eden Ünal Emen isimli vatandaş, "Arin Gölümüz muhteşem bir kuş cenneti. Yazın kuş sesleriyle bilinen gölümüz, maalesef kuraklık nedeniyle yok oluyor. Göl onlarca metre çekilirken, şimdi ise gölü besleyen su kaynakları gün yüzüne çıkmış durumdadır" dedi.