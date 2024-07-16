Kuraklık Nedeniyle Bolvadin'deki Baraj Göleti Kuruma Noktasına Geldi

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Kuraklıktan dolayı baraj göleti kuruma noktasına geldi

AFYONKARAHİSAR - İklim değişikliği ile birlikte küresel ısınma sonucu ortaya çıkan kuraklıktan dolayı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2015 yılında yapılan sulama barajı göleti kuruma noktasına gelirken, göletin son hali ise adeta görenlerin içini sızlattı.

Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesinde yapımına 2012 yılında başlanan ve 2015 yılında tamamlanan Yedikapı Barajı Göleti kuraklıktan dolayı kuruma noktasına geldi. Göletteki su seviyesi birkaç metre seviyelerine düşerken, geçtiğimiz yıllarda balık tutulan ve manzarası ile piknikçilerin uğrak yeri olan gölet adeta kuruma seviyesine ulaştı. Göl kenarında bulunan 'Gölete Girmek Tehlikeli ve Yasaktır' tabelasının göldeki su seviyesinden yaklaşık 200 metre geride kalması ise olayın vahametini gözler önüne serdi.