Kuraklık ve Sel İçin Sünger Şehir Modeli - Son Dakika
Kuraklık ve Sel İçin Sünger Şehir Modeli

Kuraklık ve Sel İçin Sünger Şehir Modeli
31.03.2026 11:19
Prof. Dr. Akca, şehirlerde su yönetimi için sünger şehir modelinin uygulanmasını önerdi.

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca, şehirlerde kuraklık ve sel riskine karşı "sünger şehir" modelinin uygulanması gerektiğini belirterek, "Belli bir miktar yağmur suyu toplandıktan sonra bunu bir boru ile özellikle yeşil alanların altında yapacağımız devasa depolara yönlendirmeliyiz. Bu depoları, eskinin sarnıcının modernize edilmiş hali gibi düşünün." dedi.

Söyleşiye katılmak için geldiği İzmir'de AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Akca, yağmur suyunun akıp giden bir atık yerine yer altı kaynaklarını besleyen bir değer olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Beton yerine geçirgen yüzeyler ve yeşil alanlarla suyun toprakla buluşmasını sağlayan "sünger şehir"e geçişin, betonlaşmış metropollerde vizyon ve hedef birliğiyle mümkün olabileceğini anlatan Akca, yeni imalatlarda yüzeylerin geçirgen tutulmasının başlangıç noktası olması gerektiğini ifade etti.

Akca, mevcut yağmur suyu toplama sistemlerinin, büyük kanallarla suyu derelere aktardığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Belli bir miktar yağmur suyu toplandıktan sonra bunu bir boru ile özellikle yeşil alanların altında yapacağımız devasa depolara yönlendirmeliyiz. Bu depoları, eskinin sarnıcının modernize edilmiş hali gibi düşünün. Yağmur sularını buralarda biriktirmemiz lazım. Çin ve Japonya bunu yapıyor."

Prof. Dr. Akca, bu konuda destekleme mekanizmalarının kurulması gerektiğine işaret ederek, "Destekleme ve denetlemenin birlikte yapılması lazım. Bu sistemi kuranlara maliyet desteği veya prim verilmesi gibi politikalar geliştirilebilir. Kent genelinde sünger şehir modeli için ise henüz bir mevzuat yok. Bu mevzuatın oluşturularak bir yönetmelik hatta belki taşkın kanununun bir parçası haline getirilmesi yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Binalarda yağmur suyu toplama zorunluluğuna ilişkin mevcut yönetmeliğin 2 bin metrekare sınırı içerdiğini aktaran Akca, metrekare sınırının kaldırılarak tüm binalar için zorunluluk haline getirilebileceğini söyledi.

"Hem susuzluk hem sel bir paradoks"

Prof. Dr. Akca, şehirlerin aynı anda hem susuzluk hem de sel felaketleriyle karşı karşıya kalmasını bir paradoks olarak niteleyerek, çözümün entegre taşkın yönetiminden geçtiğini kaydetti.

Suyun yerinde tutulmasının su yönetiminde ana politika olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Akca, "Entegre taşkın yönetimindeki hedefimiz şu, yağmuru düştüğü yerde tutmak. Çatı için de böyle, arazi için de böyle." dedi.

Akca, yağmur sonrası sokaklarda akan suyun büyüyüp önlenemez hale gelmeden önce küçük miktarlarda drene edilmesi, yer altının beslenmesi gerektiğine değinerek, bunun çok fazla maliyet istemediğini, belediyelerce yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuraklık ve Sel İçin Sünger Şehir Modeli - Son Dakika

Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
