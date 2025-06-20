Kuraklıkla Mücadele İçin Protokol İmzaladı - Son Dakika
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Kuraklıkla Mücadele İçin Protokol İmzaladı

20.06.2025 22:35
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Çölleşme Günü'nde Tarım ve Çevre Bakanlıkları, Rio Sinerjisi Protokolü'nü imzaladı.

Çölleşme ve kuraklık gününde Rio Sinerjisi Protokolü imzalandı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, "Çölleşme ve Kuraklık Günü" etkinlikleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Rio Sinerjisi Protokolü'nü imzaladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çölleşme ve kuraklıkla mücadelede küresel düzeyde yürütülen çalışmalara katkı sağlamaya devam ediyor. "17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" kapsamında "Toprağı Yaşat, Umudu Yeşert" programı düzenledi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün ile iki bakanlıktan yöneticiler katıldı.

" Türkiye'nin 2030 yol haritası hazır"

Bakan Yardımcısı Fatma Varank Türkiye'nin "Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı" ile 2030 yılına kadarki yol haritasını ortaya koyduğuna dikkat çekti. Varank, "COP16'da Bakanımız Murat Kurum tarafından tüm dünyayla paylaşılan 'Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı' tüm kurumlar ve paydaşlarımız ile birlikte hazırlandı. ve 6 stratejik eksen üzerine kurgulandı. Bu eylem planı 2030 yılına kadar yol haritamızı çizmiş oldu. Ülke olarak arazilerimizin mevcut durumunu ve değişimlerini izleme mekanizmaları kurduk ve bu sistemler yardımıyla topraklarımızı çölleşme, erozyon ve verimlilik bakımından da takip ediyoruz. Ülkemizin çölleşmeye karşı hassas alanlarını belirlemek ve önlem alınacak alanları önceliklendirmek maksadıyla çölleşme modeliyle hassasiyet ve tehlike haritalarını tamamlamış olduk. 2022 yılında yüzde 13 civarında olan bozulmuş alan oranını 2030 yılına kadar yüzde 10 mertebelerine düşürmeyi de hedef olarak belirledik" diye konuştu.

"Rio Sinerji Protokolüyle güçlü adımlar atacağız"

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün 3'ncü Rio konvasyonu sayesinde Türkiye'de daha güçlü adımlar atılacağını belirterek, "Bugün imzası atılacak olan Rio Sinerjisi Protokolü gerek biyoçeşitlilik, gerek iklim ve gerekse çölleşme konularında ayrı ayrı atılan çok güçlü çalışmaların bir arada çok büyük bir ses çıkaracak. Bizi gerek uluslararası sorumluluklarımız çerçevesinde ama daha önemlisi yarına taşımamız gereken ülke sorumluluklarımız çerçevesinde elimizi güçlendireceğini, önümüzü daha güçlü kılacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat ise "Bu protokolle hedefimiz Rio Sözleşmeleri arasında kesişen tematik alanlarda ulusal ölçekte ortak çalışmalar yürütmek, kapasitemizi artırmak ve uluslararası platformlarda Ülkemizin görünürlüğünü güçlendirmek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Türkiye, Sağlık, Güncel, Çevre, Tarım, Rio, Son Dakika

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