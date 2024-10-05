Kuraklıkla Mücadele Projesi TÜBİTAK Desteği Aldı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin tarımda kuraklığın etkisini önleyecek projesi TÜBİTAK'tan destek aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dr. Mehtap Vural Aytekin'in "Havuçta silikon ve selenyum priming uygulamalarının kurak, tuz ve kurak + tuz streslerine tolerans üzerine etkilerinin biyokimyasal ve moleküler seviyede değerlendirilmesi ve kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi" projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık ve topraktaki tuz oranının havuç üretimindeki olumsuz etkisinin önlenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, gelişen bir üniversite olarak özellikle bölgenin tarımına katkı sunacak araştırma projelerinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Tarımda öncü üniversite olduklarını vurgulayan Uslu, "Patates, elma, yonca ve birçok üründe verimliliğin ve kalitenin artırılmasına ilişkin çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Dr. Mehtap Vural Aytekin'in havuç üretiminde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemeye yönelik projesi de bunlardan biri. Bu çok yönlü projesiyle TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan doktora mezunumuz Mehtap Vural Aytekin'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.