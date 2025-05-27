Kurban Bayramı İçin 1,4 Milyar Lira Destek - Son Dakika
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Kurban Bayramı İçin 1,4 Milyar Lira Destek

27.05.2025 10:39
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Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere Kurban Bayramı öncesi 1,4 milyar lira kaynak aktardı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere iletilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,4 milyar lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamayla Türkiye genelindeki SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirtti. Bakan Göktaş, ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere gıda yardımı amacıyla SYDV'lere her yıl ilave kaynak aktardıklarını hatırlattı. SYDV'lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü bildiren Bakan Göktaş, "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yardımda bulunuyoruz. Bu kapsamda ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lerimize 1,4 milyar lira kaynak aktarmıştık. Şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,4 milyar lira tutarında ek kaynak aktardık. Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımları hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırarak yanlarında olacağız. Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı İçin 1,4 Milyar Lira Destek - Son Dakika

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