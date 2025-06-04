Kurban Bayramı İçin Ek Hava Seferleri

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebine karşılık vermek üzere, hava yolu taşımacılığında ek seferlerin devreye alındığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebine karşılık vermek üzere, hava yolu taşımacılığında ek seferlerin devreye alındığını bildirdi. Uraloğlu, "30 Mayıs-10 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan bu dönemde, taşıyıcılarımız tarafından 345'i iç hat ve 20'si dış hat olmak üzere toplam 365 ek sefer planlandı. Havalimanlarımızda bu süreci sorunsuz şekilde yürütmek üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık" açıklamasında bulundu.

'İLGİLİ BİRİMLER 24 SAAT ESASINA GÖRE HİZMET VERECEK'

Kurban Bayramı'nda rahat ve güvenli bir hava yolu ulaşımı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin de ilgili tüm birimleriyle bayram süresince havalimanlarında 24 saat esasına göre hizmet vereceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bayram tatillerinde daha da yoğunlaşan havayolu trafiğinde, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık. Bayram tatili süresince ilgili tüm birimler, paydaşlarla koordinasyon içinde 24 saat esasına göre mesai yaparak vatandaşların rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" ifadelerini kullandı.