Kurban Bayramı İçin Et Seçimi ve Kesim İpuçları

16.05.2026 11:13
Kurban Bayramı öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar ve et işleme önerileri açıklandı.

Tüm Kasaplar ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sebahattin Bulut, kurbanlıkların seçimi, kesimi, kurban etinin parçalanması ve doğranmasına ilişkin püf noktaları hakkında bilgiler verdi.

Kurban Bayramı öncesinde Kars, Erzurum, Ardahan, Çorum, Tokat ve Amasya gibi çeşitli illerden başkente gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı.

Tüm Kasaplar ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sebahattin Bulut, AA muhabirine kurbanlıklarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Hayvanın boynuzundan ayaklarına kadar dikkat edilmesi gerekiyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kurulan Kurban Pazarı'nda kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususları sıralayan Bulut, "Seçilen kurbanlıklar, hareketli, bakışları canlı olmalıdır. Kör, topal ve yaraları olmamalıdır. Tüyleri parlak ve yatık olmalıdır. Boynuzları kırık olmamalıdır. Kemikleri görünecek kadar zayıf olmamalıdır. Hayvanda burun ve göz akıntısı olmamalıdır. Ayrıca alt iki dişinin kapak atması gerekiyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Cebimde" mobil uygulamasından da hayvanların küpe numarası ile sorgulanabildiğini vurgulayan Bulut, "Uygulama üzerinden mutlaka hayvanın geçmişine bakılmalıdır. Hayvanın geçirmiş olduğu tüm hastalıklar, vurulan aşıların kayıtlarını oradan görebilirler." dedi.

"Etlerin bir gün dinlenmesi gerekiyor"

Kurbanlıkların kesilmesinin ardından hisselere nasıl ayrılacağı ve kesim yerlerinin püf noktalarını göstererek anlatan Bulut, kesim işinin ehli insanlara verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Etlerini evlerinde doğramak isteyen vatandaşlara da uyarılarda bulunan Bulut, "Kurban etini evinde işlemek isteyen vatandaşlarımız da eklem yerlerinden kesip kıymalığını, biftekliğini, kuşbaşılığını ayırıp ayrı ayrı dolaplarına yerleştirmelidir. Kıymalıklarını mahalle kasabında çektirmeye özen göstermelidirler. Kıymayı bir gün sonra çektirmeleri daha uygun olacaktır. Çünkü etlerin bir gün dinlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Gıda terörüne etlerinizi teslim etmeyin"

Kurban Bayramı'nda farklı meslek gruplarının sokaklarda kıyma çektiğine dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı geldiği zaman farklı meslek grupları kasap olmak istiyor. Depolarından kıyma makinelerini çıkarıyorlar. Senede bir kez kömürlüklerden, merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerden çıkan kıyma makineleri küflü, paslı bir şekilde hijyenik olmayan ortamlarda kullanılıyor. Sokak aralarında kapı önlerine konulup vatandaşların rastgele kurban etlerini çekiyorlar. Biz diyoruz ki gıda terörüne etlerinizi teslim etmeyin."

Mahalle kasaplarının, her gün mesai bitiminde kıyma makinelerini sıcak suyla yıkayarak sabaha hazır hale getirdiklerini belirten Bulut, "Merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde kullanılan makinelerin soğutucuları bile yok. Soğutucusu olmadığı için o makineler bakteri ve mikrop üretiyor. Örneğin vatandaş güneş altında etini bazen farkında olmadan kokutuyor. Buralarda kıyma çekildiğinde ise ardından çekilen ete de bulaşıyor. Mesleği kasap olan biri kokmuş eti fark eder ve çekmez. Vatandaşlarımız oldubittiye getirip merdiven altı yerlerde kıyma çektirmesinler. Etlerini heder etmesinler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

