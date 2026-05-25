Kurban Bayramı Kutlama Mesajı
Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

25.05.2026 12:18
Muğla Belediye Başkanı Aras, bayramın hoşgörü, dayanışma ve kardeşlik getirdiğini vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aras, mesajında, "Yüzyıllardan beri hoşgörünün, dayanışmanın ve birlikte yaşama kültürünün en güzel hallerinin yaşandığı Muğla'mızda, bayramların bu kadim ruhunu hep birlikte yaşatıyoruz." ifadesini kullandı.

Bayramların, aynı sofrada buluşmayı, kırgınlıkları geride bırakmayı, büyükleri ziyaret etmeyi, çocukların sevincine ortak olmayı ve ihtiyaç sahiplerini unutmamayı yeniden hatırlattığına dikkati çeken Aras, Kurban Bayramı'nda da dayanışmayı, kardeşliği ve paylaşmayı en derinden hissettiklerini ifade etti.

Aras, çocukların neşesinin, büyüklerin duasının ve komşuların selamının bayramların en kıymetli tarafı olduğuna işaret ederek, kentteki bayram tedbirlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Muğla'mız aynı zamanda her bayram döneminde milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan önemli bir turizm kentidir. Bunun için bayram boyunca kentimizde yaşanacak yoğunluk nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Hem hemşerilerimizin hem de kentimize gelen misafirlerimizin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için tüm tedbirlerimizi alıyoruz."

"Geriye çöp değil güzel hatıralar bırakalım"

Bayram tatili için kente gelen misafirlere de çağrıda bulunan Aras, Muğla'nın yüzde 68'inin ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatarak, yangına neden olabilecek davranışlardan uzak durulması gerektiğine vurgu yaptı.

Doğaya karşı sorumlulukla hareket edilmesi, çevrenin temiz tutulması, çöp bırakılmaması ve suyun tasarruflu kullanılması konularında da uyarılarda bulunan Aras, "Bu eşsiz doğada geriye çöp değil güzel hatıralar bırakalım." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın tüm dünyada barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını dileyen Aras, başta Muğlalılar olmak üzere Türk milletinin ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
