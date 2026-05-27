Kurban Bayramı Namazları Camilerde Kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Namazları Camilerde Kılındı

Kurban Bayramı Namazları Camilerde Kılındı
27.05.2026 08:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Elazığ'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Elazığ'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Cami'de vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.

Cami çıkışında vatandaşlara şeker ikram edildi.

Siirt

Siirt'te vatandaşlar, kentteki camilerde yoğunluk oluşturdu.

Merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ensar Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Okunan hutbe ve duaların ardından bayramlaşan vatandaşlara şeker ikram edildi.

Batman

Batman'da çok sayıda vatandaş, bayram namazını kılmak için Hamidiye Camisi'ne geldi.

Bayram namazı kılan vatandaşlar, kurban ibadeti ve paylaşmanın önemine vurgu yapılan hutbeyi dinledi.

Dua eden cemaat, program sonunda bayramlaştı.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'ne gelen vatandaşlar, verilen vaazı dinledi.

Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ile vatandaşlar namaz için saf tuttu.

Kılınan namazın ardından dua edildi.

Akkoyun ve Kılıç, vatandaşlarla bayramlaştı.

Elazığ

Elazığ'da Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar, camileri doldurdu.

Bayram namazını kılmak için İzzetpaşa Camisi'ne gelen cemaat verilen vaazın ardından saf tuttu.

Kılınan namazın ardından hutbe okundu, dualar edildi.

Daha sonra Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve vatandaşlar camide bayramlaştı.

Cami cemaatine bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Batman, Güncel, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Namazları Camilerde Kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
06:07
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 09:09:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Namazları Camilerde Kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.