Kurban Bayramı Namazları Camilerde Kılındı

Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Elazığ'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Cami'de vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.

Cami çıkışında vatandaşlara şeker ikram edildi.

Siirt

Siirt'te vatandaşlar, kentteki camilerde yoğunluk oluşturdu.

Merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ensar Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Okunan hutbe ve duaların ardından bayramlaşan vatandaşlara şeker ikram edildi.

Batman

Batman'da çok sayıda vatandaş, bayram namazını kılmak için Hamidiye Camisi'ne geldi.

Bayram namazı kılan vatandaşlar, kurban ibadeti ve paylaşmanın önemine vurgu yapılan hutbeyi dinledi.

Dua eden cemaat, program sonunda bayramlaştı.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'ne gelen vatandaşlar, verilen vaazı dinledi.

Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ile vatandaşlar namaz için saf tuttu.

Kılınan namazın ardından dua edildi.

Akkoyun ve Kılıç, vatandaşlarla bayramlaştı.

Elazığ

Elazığ'da Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar, camileri doldurdu.

Bayram namazını kılmak için İzzetpaşa Camisi'ne gelen cemaat verilen vaazın ardından saf tuttu.

Kılınan namazın ardından hutbe okundu, dualar edildi.

Daha sonra Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve vatandaşlar camide bayramlaştı.

Cami cemaatine bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.