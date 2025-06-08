Kurban Bayramı\'nda 26 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazaları sonucunda 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Buna göre, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde iki bin 238 trafik kazası yaşandı. Kazalar sonucunda 26 kişi hayatını kaybederken 3 bin 590 kişi yaralandı. Öte yandan, Bayramın ikinci gününde de 683 trafik kazası meydana gelirken yaşanan kazalarda 9 kişi hayatını kaybetit, bin 143 kişi de yaralandı.

Yerlikaya, "26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Kurban Bayramı'nda emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.