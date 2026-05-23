Kurban Bayramı'nda Araç Kiralamada Yoğun Talep - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda Araç Kiralamada Yoğun Talep

Kurban Bayramı\'nda Araç Kiralamada Yoğun Talep
23.05.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Kurban Bayramı öncesi araç kiralama talepleri %50 arttı. Fiyatlar 2 bin TL'den başlıyor.

İZMİR'de Araç Kiralamacıları Konfederasyonu (AKKON) İl Başkanı Ahmet Demir, Kurban Bayramı'nda araç kiralamalara talebin arttığını vurgulayarak, "Bayramın yaklaşmasıyla yoğun bir talep oluştu. Müşterilerimizin son günlerde acele etmesi lazım. Yüzde 50'lik bir artış var" dedi.

İzmir'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araç kiralama firmalarında yoğunluk yaşanıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelenler, araç kiralama firmalarına ilgi gösteriyor. Araç kiralama fiyatları günlük 2 bin TL'den başlayarak 5 bin TL'ye kadar çıkıyor.

AKKON İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, Kurban Bayramı'nın da gelmesiyle kiralık araç rezervasyon oranının yüzde 50'ye ulaştığını belirterek, "Bayramın yaklaşmasıyla yoğun bir talep oluştu. Müşterilerimizin son günlerde acele etmesi lazım. Yaz mevsimi, gurbetçi vatandaşlarımızın gelmesi ve iş piyasasındaki müşterilerimizin de etkisiyle yoğun talep aldık. Yüzde 50'lik bir artış var" dedi.

Vatandaşların kiralık araç seçiminde nelere dikkat etmesi konusunda konuşan Demir, "Kesinlikle kurumsal firmaları tercih etmeleri lazım. Araç kiralarken 'rent-a-car' kaskosunun olup olmadığına dikkat etmeleri gerek. Merdiven altı firmalardan uzak durmaları lazım. Aracı kiralamadan önce muhakkak arabanın sağını solunu fotoğraflayıp iyice kontrol etsinler" diye konuştu.

'FİYATLAR DEĞİŞİYOR'

Araç kiralama fiyatlarını da paylaşan Demir, "Ekonomik grup diye ayırdığımız araçlar var. Manuel araçlarımızın günlük ücreti 2 bin liradan başlıyor. Otomatik olanları ise 2 bin 500 liradan başlıyor. Orta segment dediklerimiz 3 bin liradan, lüks araçlarımız ise 5 bin liradan kiralanıyor" ifadelerini kullandı.

'BAYRAM TATİLİ İÇİN KİRALADIM'

Tatil için otomobil kiralayan, ticaretle uğraşan evli ve 1 kız çocuğu babası Ferhat Kadir Eroğlu (45), "Aracımı sattım, farklı yatırımlarım var. O yüzden bu dönemlerde kiralamayı daha mantıklı buluyorum. Bayram tatili için kiraladım. Ege Bölgesi'ni gezeceğiz. Deniz tatili olacak. Araç kiralarken firmanın güvenilirliği, kurumsallığı çok önemli. Aracın bakımını temiz ve yeni model olmasına bakıyorum. Kasko önemli. Çünkü yolda insanın başına neler neler gelebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Araç Kiralamada Yoğun Talep - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Norveç ya da İsveç değil Bitlis Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar
Aykut Kocaman’ı kızdıran soru Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:08
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 10:52:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Araç Kiralamada Yoğun Talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.