Kurban Bayramı'nda E-Ticarette Yoğunluk Artıyor

26.05.2026 00:08
E-ticarette Kurban Bayramı döneminde mobil işlemler ve sepet ortalamaları yükseliyor.

Kurban Bayramı döneminde e-ticarette ciddi hareketlilik yaşanıyor. Kullanıcıların son dakika alışveriş davranışları artarken, mobil işlem yoğunluğu yükseliyor. Özellikle market, seyahat, giyim, hediyeleşme ve dijital hizmet kategorilerinde işlem hacimleri normal dönemlere göre belirgin şekilde artıyor. Paywall CEO'su Arif Ferah, bu yıl tüketicilerin daha bilinçli ve hız odaklı olduğunu, fiyat karşılaştırmasını daha fazla yaptığını ve doğru kampanya ile hızlı checkout deneyimi sunan markalarda dönüşüm oranlarının yükseldiğini söyledi.

Ferah, gece saatlerinde ciddi işlem yoğunluğu oluştuğunu, enflasyon etkisiyle sepet ortalamalarının yükseldiğini ve taksitli ödeme ile alternatif ödeme yöntemlerine ilginin arttığını belirtti. En yoğun trafiğin bayramdan önceki son 3 gün, maaş ödemelerinin yapıldığı tarihler ve akşam 20:00-24:00 saatleri arasında olduğunu ifade etti. Ayrıca, ödeme sırasındaki birkaç saniyelik gecikmenin bile sepet terk oranını artırabileceğini, bu nedenle rekabetin fiyatın yanı sıra hız, güvenlik ve kullanıcı deneyiminde yaşandığını vurguladı.

Ferah, e-ticaret şirketlerine checkout adımlarını azaltmalarını, mobil ödeme deneyimini optimize etmelerini, alternatif ödeme yöntemleri sunmalarını ve akıllı routing sistemleri kullanmalarını önerdi. Yüksek trafikli dönemlerde birkaç puanlık approval artışının milyonlarca liralık ek ciro anlamına gelebileceğini sözlerine ekledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
