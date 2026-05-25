Kurban Bayramı'nda kalp sağlığına dikkat: Uzmanından uyarılar

25.05.2026 13:19
Liv Hastanesi'nden Doç. Dr. Mahmut Özdemir, Kurban Bayramı'nda aşırı yağlı et, şerbetli tatlı ve tuz tüketiminin kalp hastaları için risk oluşturduğunu belirtti. Etin dinlendirilmesi, hafif tatlılar tercih edilmesi ve yürüyüş yapılması önerildi.

Liv Hospital Gaziantep Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Özdemir, Kurban Bayramı'nda değişen beslenme alışkanlıklarının kalp sağlığı üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini söyledi. Aşırı yağlı kırmızı et, şerbetli tatlılar ve tuzlu yiyeceklerin kalp üzerinde ciddi yük oluşturduğunu belirten Özdemir, özellikle hipertansiyon, koroner arter hastalığı, ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği olanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kurban etinin kesim sonrası en az 12-24 saat dinlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemlerinin tercih edilmesini önerdi. Şerbetli tatlılar yerine sütlü ve hafif tatlıların tüketilmesi, aşırı tuzdan kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca bayram boyunca günde 30 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler yapılması ve yeterli su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Kalp ve tansiyon hastalarının ilaçlarını aksatmaması gerektiğini vurgulayan Özdemir, sağlıklı bir bayram için dengeli beslenme ve kontrollü et tüketimi çağrısında bulundu.

