Kurban Bayramı'nda Müzelere 1,5 Milyon Ziyaretçi

02.06.2026 11:14
Kültür ve Turizm Bakanı, Kurban Bayramı'nda müze ve ören yerlerinde 1,5 milyon ziyaretçi ağırlandığını açıkladı.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili boyunca müze ve ören yerlerinde 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçinin ağırlandığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili boyunca müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısını paylaştı. Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Müzelerimizde ve ören yerlerimizde hayata geçirdiğimiz restorasyon çalışmaları, ziyaretçi odaklı uygulamalar ve yeni müzecilik anlayışımız kültür rotalarımıza olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Bu ilginin en somut yansımalarından birini de Kurban Bayramı tatili boyunca yaşadık. Türkiye'nin dört bir yanındaki kültür rotaları ziyaretçilerimizle doldu. Tatil boyunca müze ve ören yerlerimizde toplam 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçiyi ağırladık."

Bayramda en çok ziyaret edilen kültür duraklarımız: Efes Ören Yeri 119 bin 143 ziyaretçi, Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri 113 bin 34 ziyaretçi, Göbeklitepe Ören Yeri 65 bin 446 ziyaretçi, Zelve-Paşabağlar Ören Yeri 55 bin 492 ziyaretçi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 48 bin 843 ziyaretçi."

Kaynak: ANKA

