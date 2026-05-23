Kurban Bayramı\'nda Otoyolda Yoğunluk

23.05.2026 19:56
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk devam ediyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya Ege ile Akdeniz bölgelerinde geçirmek üzere yola çıkan vatandaşlar, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle İstanbul'dan yola çıkarak otoyolu kullanan sürücüler, Osmangazi Köprüsü üzerinde bulunan Hersek Gişeleri'nde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Otoyol AŞ tarafından toplam 20 gişenin 12'si İstanbul'dan gelen araçlara ayrılırken, yaya ekiplerin uyarı ve yönlendirmeleriyle gişelerde yoğunluğun önüne geçiliyor.

Otoyolda ayrıca kaza veya arızalara karşı da devriye ekip sayısının artırılmasıyla şu ana kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığı ve arife gününe kadar çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Otoyolun Yalova bölümünde güvenlik önlemi alan Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan İzmit-Yalova ile Yalova-Bursa karayolunda da akıcı yoğunluk oluşurken, güzergah üzerindeki noktalarda polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
