Kurban Bayramı\'nda Yardım Eli

Türkiye'nin Fildişi Sahili Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, vekaletle kurban kesimi için ülkede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyetini kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin düzenlediği "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" için Fildişi Sahili'nde yaklaşık 2 bin büyükbaş hayvan keserek 15 bine yakın hisseyi dağıtan gönüllüler ve görevliler, ziyaretlerde bulundu.

Türkiye'nin Fildişi Sahili Büyükelçiliği'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan yaklaşık 30 kişilik heyeti, Büyükelçi Barım ağırladı.

Barım, Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği heyet üyelerine, her yıl geldikleri ülkede ulaşılamadık yerlere yardım götürdükleri için teşekkür etti.

Gerek ramazan ve öncesinde, gerekse Kurban Bayramı'nda yapılan yardımların çok makbule geçtiğini, iki ülke arasındaki ilişkilere fayda sağladığını dile getiren Barım, "Türkiye olarak her bayram bekleniyoruz. 'Bu sefer gelmediler mi' diye acele ederek soruyorlar. Üst düzeyde de bu yardımlar çok dikkati çekiyor. İki ülke ilişkilerine de çok üst düzeyde katkısı var. Avrupa'da görev yapmış biri olarak bu farkı görüyorum. Türkiye burada yardımlarıyla tanınıyor. Bu da sizin sayenizde. Herkesin emeklerine, niyetlerine sağlık. Aracı oluyorsunuz, bunu gerçekleştiriyorsunuz." diye konuştu.

TDV Fildişi Sahili Ekip Sorumlusu İsa Köse, Fildişi Sahili'nde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiği Büyükelçi Barım'a hediye takdim etti.

Heyet daha sonra Abidjan'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları'nı ziyaret etti, okul müdürü Coşkun Yılmaz'dan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.