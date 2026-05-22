Kurban Bayramı Öncesi Bıçakçıların Yoğun Mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Öncesi Bıçakçıların Yoğun Mesaisi

Kurban Bayramı Öncesi Bıçakçıların Yoğun Mesaisi
22.05.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işinde yoğunluk yaşıyor.

KAYSERİ'de, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor. Bıçakçı esnafı, bıçak başı 50 TL bileme ücreti alıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki Bıçakçılar Çarşısı'nda hareketlilik başladı. Kurban kesiminde kullanılacak bıçaklar, biletilmesi için çarşıdaki bıçakçılara getiriliyor. 40 yıldır bıçakçılık yapan esnaf İbrahim Tüfekçi (60), "Geçmiş yıllardaki Kurban Bayramı öncesi yoğunluğa bakarsak bileme ve satışımız çok az oluyor. Artık insanlar kurbanı kesmiyor, hayır olarak yapıyorlar. Bu durumunda bizlere çok zararı oluyor. Hayır için, ihtiyaç sahiplerine kesilen kurbanlardan dolayı işlerimiz baya azaldı. Geçmiş yıllara oranla yoğunluk pek yok. Kurban Bayramı öncesi tabi bir hareketlilik var ama az bir yoğunluk var. Bileme devamlı geliyor ama satışlarımız az" dedi.

'T5 VE T7 ÇELİĞİNDEN BIÇAKLARI ALMALARINI TAVSİYE EDERİM'

Kurban kesimini gerçekleştirecek kişilerin ne yapması gerektiğine de değinen Tüfekçi, "Bileme fiyatlarında bıçaklarımız 50 TL, satır ve nacaklarımız 100 TL, kasapların kevgir takımları 150 TL, döner bıçağı 100, döner açma bıçağı ise 100 TL gibi fiyatlar şeklinde devam ediyor. Vatandaşlar ağırlıklı olarak bıçaklarını biletiyorlar. Eğer vatandaşların eski bıçakları iyiyse yeni bıçak almalarına gerek yok ama iyi değilse kasapların kullandığı 'T5' ve 'T7' çeliğinden bıçaklar var onları almalarını tavsiye ederim. O bıçaklar çok güzel keser. Onlarda memnun kalırlar. Vatandaşlarımıza Kurbanda bıçak kullanımıyla ilgili uyarımız şu; herksin mesleğini yapması lazım. Eğer kesme becerisi varsa ve kurban kesme işini iyi biliyorsa kesmesi lazım ama bunun haricinde kendi mesleği değilse kesmemesi gerekir. Hastanelerde görüyoruz insanların eli kolu kesiliyor. Bu kişilerde işi bilmeyen vatandaşlarımız" diye konuştu.

'BİLEMEYE EN AZ 15-20 GÜN ÖNCEDEN GELİNMESİ GEREKİYOR'

Bıçaklar bilenirken 4 kişinin elinden geçtiğine vurgu yapan Tüfekçi, şunları söyledi:

"Keskin bıçaklar her zaman hayvana eziyet çektirmemek ve işin daha temiz olması adına önemli. Tabi bıçağın keskin olmasıyla da bitmiyor. Onu kullanabilmek de önemli. Vatandaşlara her zaman söylediğimiz gibi, bu günlere bıçak biletme işinin kalmaması gerekiyor. En az 15-20 gün önceden gelinmesi gerekiyor. Her zaman söylesek de son güne kalıyorlar. Bıçaklarımız bilenirken 4 elden geçiyor. Bileme el emeğiyle yapılan bir iş. Son güne kalınmaması lazım. Son güne kalındığı zaman olmuyor. Yoğunluk olduğu için bizim içimize de sinmiyor."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Öncesi Bıçakçıların Yoğun Mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum

20:43
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:58:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Öncesi Bıçakçıların Yoğun Mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.