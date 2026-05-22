Kurban Bayramı Öncesi Canlı Hayvan Pazarı Hareketli

22.05.2026 14:58
Malatya'da kurbanlıklar için pazar hareketlendi, sahte para uyarıları yapıldı, denetimler devam ediyor.

MALATYA'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı. Yetkililer tarafından sahte para ve çek uyarıları yapılırken, kent genelinde 15 binin üzerinde büyükbaş, 30 binin üzerinde ise küçükbaş kurbanlık bulunduğu ifade edildi.

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile büyükbaş ve küçükbaş üreticileri kurbanlıklarını satışa sunmaya devam ediyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı canlı hayvan pazarında, yetkililer kurbanlık satıcı ve alıcılarına yönelik sahte para ve çek uyarılar gerçekleştirdi. Kent genelinde 80'in üzerinde veteriner hekimle sahada olası olumsuzluklara karşın danışmanlık hizmetini sürdürdüklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, "Alınacak kurbanlar ve sonraki sürece ilişkin yoğun bir şekilde denetimlerimiz devam ediyor. Hayvan hareketleri konusunda tüm ilçelerimizde 80'in üzerinde veteriner hekimimiz sahadayız. Kurban komisyonu olarak 49 yerde satış, 58 yerde kesim yerleri belirlendi. Kurban alacak vatandaşların mağdur olmaması için dikkat etmeleri gereken hususlar var. Kurbanlık hayvanın dini vecibelere uyması açısından büyükbaşlarda 2, küçükbaşlarda 1 yaşını doldurmuş ve sistemimize kayıtlı olması gerekiyor. Kurban alacak vatandaşlarımız aynı zamanda bakanlığımızın 'Tarım Cebimde' uygulaması ile alacakları kurbanlıkların tüm bilgilerine kolaylıkla ulaşabilirler. Türkiye genelinde belli noktalarda yol denetim ve kontrol istasyonlarımız var. Buralarda ve hayvan geçiş noktalarında veterinerlerimiz tarafından gerekli kontroller yapılmaktadır. Şu an ilimizde kurbanlık sayısından 15 binin üzerinde büyükbaş, 30 binin üzerinde küçükbaş hayvanlarımız mevcut" dedi.

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın ise sahte para çek konusuna dikkat çekerek, "Kurban alırken ve satarken emeklerinin zayi olmaması için sahte para ve karşılıksız çeklerdir. Üreticilerimiz kesinlikle borca hayvan vermemesi gerekiyor. Küçükbaşlarda geçen yıl ile bu yıl arasında ortalama yüzde 35 yüzde 40 artış oldu. Herkesin bütçesine göre kurbanlık hayvanlar mevcut. Bayram dolayısı ile bankalarımız kapalı olduğundan Ziraat Bankası yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde 2 ve 3'üncü günü 14.00 ile 18.00 arasında üreticilerimizi ellerindeki paraları bankaya yatırabilecekler" diye konuştu

Kaynak: DHA

