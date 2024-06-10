Kurban Bayramı öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kurban Bayramı öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Kurban Bayramı öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla kentteki market denetimlerini artırdı. Denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına bakıldı, tutanak tutuldu. Tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlere devam edileceği belirtildi.

10.06.2024 12:29
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla kentteki market denetimlerini artırdı.

Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketlerin incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına bakıldı, etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı arasında fark tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutuldu.

Van Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın, tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlere devam edeceklerini söyledi.

Bayramı öncesi tüm zincir marketlerde rutin olarak fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını ifade eden Ayaydın, şöyle konuştu:

"Temel amacımız, tüketicilerin, ürünleri satın almadan önce mal ve hizmetlerin fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, fiyat etiketlerini görmeleri, fiyat etiketi ile kasa fiyatları arasında farklılıkların bulunmaması yönünde bilgi sahibi olmalarıdır. Tüketicilerimizin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesini hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika

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