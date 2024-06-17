Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, gölgelik alanlarda dinlenerek vakit geçirdi.
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük, bayram tatilinde de vatandaşların tercih ettiği doğal güzellikler arasında yerini aldı.
Parkta göl çevresinde yürüyüp piknik yapan ziyaretçiler, balık tutup gölgelik alanlarda bolca dinlendi.
Son Dakika › Güncel › Kurban Bayramı Tatilinde Gölcük Tabiat Parkı Tercih Edildi - Son Dakika
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