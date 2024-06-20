Kurban Bayramı Tatilinde Kastamonu'da Siyez Ürünlerine Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kurban Bayramı Tatilinde Kastamonu'da Siyez Ürünlerine Yoğun İlgi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine gelenler, Kurban Bayramı tatili süresince siyez ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Siyez buğdayı, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve 'Hitit buğdayı' olarak bilinen bir türdür. İhsangazi'de siyez üretimi yapan İrfan Çakal, bayram yoğunluğunun yaşandığını ve vatandaşların siyez ürünlerini tercih ettiğini belirtti. Siyez bulguru, siyez unu, siyez eriştesi ve siyez ekmeği gibi ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere alınmaya başlandı.

20.06.2024 12:33
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine gelenler, siyez ürünlerine ilgi gösterdi.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayının coğrafi işareti de bulunuyor.

Bayram tatilini Kastamonu'da geçiren Furkan Alcan, AA muhabirine, bayram tatilini ilçede geçirdiğini belirtderek, "Arkadaşlara hediye olarak siyez unundan yapılan ekmeğimizi aldık. Dönüş yolculuğumuza başlayacağız." dedi.

İhsangazi'de siyez üretimi yapan İrfan Çakal ise bayram yoğunluğunun yaşandığını söyledi.

Vatandaşların siyez ürünlerini tercih ettiğini anlatan Çakal, "Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle ilçemizde de yoğunluk yaşıyoruz. Dönüşte siyez ürünleri almak isteyen hemşehrilerimiz siyez bulguru, siyez unu, siyez eriştesi, siyez ekmeği alarak Türkiye'nin dört bir tarafına yola çıkmaya başladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Tatilinde Kastamonu'da Siyez Ürünlerine Yoğun İlgi - Son Dakika

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