Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde trafik kazalarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bayram tatilinin birinci gününde 852 trafik kazası meydana gelirken, 407 bin 731 araç denetlendi. Yerlikaya, vatandaşları trafik kurallarına uymaları, aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

16.06.2024 09:15
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde trafik kazalarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.

Bayram tatilinin birinci günü 15 Haziran Cumartesi 24 saatlik sürede 852 trafik kazasının meydana geldiğinin bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları aktardı:

"407 bin 731 araç denetlendi. 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1421 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına harfiyen uyulması, aşırı hız yapılmaması, araçlarda ve otobüslerde emniyet kemeri takılmasının ihmal edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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