Kurban Etleri İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak
25.05.2026 12:59
TDV, Van'da 710 büyükbaş kurban kesip etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Van'da kesilecek 710 büyükbaş hayvanın etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Ankara'dan Van'a gelen 7 kişilik ekip, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner hekimleriyle Edremit ilçesindeki Van-Et Entegre Tesisleri'nde kesimi yapılacak kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirdi, küpelerini inceledi.

Kurban kesiminin yapılacağı tesiste hazırlıklarını tamamlayan TDV ekibi, Kurban Bayramı süresince vekalet hisseleri kapsamında kesilecek 710 büyükbaş hayvanın etlerini hijyenik şartlarda paketleyerek soğutucu araçlarla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

TDV görevlisi Kurtuluş Akpınar, AA muhabirine, 2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında yurt içindeki hazırlıkları büyük titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nda ülke genelinde Ankara, Kayseri, Sakarya, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Van'daki 8 tesiste kesimlerin gerçekleştirileceğini belirten Akpınar, şunları kaydetti:

"Bu yıl gerçekleştireceğimiz vekaletle kurban kesim organizasyonlarında görev alacak ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kurbanlık hayvanlar, veteriner hekim eşliğinde, İslami usullere uygun olarak büyük bir hassasiyetle kontrol edilmekte, gerekli şartları taşıyan hayvanlar küpelenerek kayıt altına alınmaktadır. Kesimin yapılacağı tesiste gerekli incelemeler yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Organizasyonun sağlıklı şekilde yürütülmesi için tüm tedbirler alındı."

Kurban kesim organizasyonları kapsamında Türkiye ile birlikte 85 ülkede kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerinin yürütüleceğini anlatan Akpınar, "Ülkemizde kesilen kurbanların etleri, hijyenik şartlarda poşetlenip vakumlandıktan sonra soğutucu araçlarla 81 ile sevk edilecek. Etleri gönüllü ve görevliler eşliğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bayram sevincini sofralara taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

