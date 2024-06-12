Kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara ceza uygulanacak - Son Dakika
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Kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara ceza uygulanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yasak olan alanlarda kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara, yetkili birimler tarafından 4 bin 810 lira ceza uygulanacağını duyurdu. Bakanlık, Kurban Bayramı süresince çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı tedbirlerini artırdı. Yasaklara uymayanlar ve önlem almayanlar tespit edilerek cezai işlem uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde yasaklara uymayan tesislere toplu kesimler için 464 bin 585 lira, konutlarda gerçekleştirilen kesimler için ise 11 bin 540 lira ceza verilecek. Atıklar dayanıklı torbalara konulacak ve belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

12.06.2024 12:56
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yasak olan alanlarda kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara, yetkili birimler tarafından 4 bin 810 lira ceza uygulanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirlerini artırdı. Bakanlık tarafından park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık alanlar ile kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlar tespit edilerek, cezai işlem uygulanacak. Bu kapsamda Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereği 4 bin 810 lira ceza kesilecek. Kurban kesim yerlerinde yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere de toplu kesimler için 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda gerçekleştirilmesi halinde ise 11 bin 540 lira ceza verilecek.

ATIKLAR DAYANIKLI TORBALARA KOYULACAK

Kurban kesimi sonucu oluşan atıklar; sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek. Ayrıca, hayvan pazarında, geçici kurban satış ve kesim yerlerinde, bayram sonuna kadar 24 saat esasıyla hizmet verecek Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu, Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi kurumlar ile kolluk kuvvetleri tarafından denetlenecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara ceza uygulanacak - Son Dakika

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