Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kurban kesimi sırasında yaralanan 264 kişi hastanelere başvurdu.
Rize'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesen bazı vatandaşlar yaralandı.
Kurban kesimi sırasında kesici alet ve hayvan darbesiyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 97 kişi, hastanelerin acil servislerine müracaat etti.
Ordu'da 50, Artvin'de 37, Bayburt'ta 30, Gümüşhane'de 26, Giresun'da ise 24 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Son Dakika › Güncel › Kurban Kesimi Sırasında 264 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?