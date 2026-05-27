Kurban Kesiminde Kalp Krizi ve Yaralanmalar

27.05.2026 14:42
Erzurum'da kurban kesimi sırasında bir kişi kalp krizi geçirdi, 110 kişi yaralanarak hastaneye başvurdu.

ERZURUM'da kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Kesim sırasında kendilerini yaralayan 110 kişi hastanelere başvurdu.

Erzurum'da kurban kesimi, bayram namazı sonrasında başladı. Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi, bu kez kaçan kurbanlıklar yerine kesim sırasında huysuzlanan hayvanların sakinleştirilmesi için vatandaşlara yardımcı oldu.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİLER

Erzurumlular, kurban kesiminde genellikle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda kurduğu mobil mezbahaneleri tercih etti. Kurbanlarını evlerinin bulunduğu bölgelerde kesmeyi seçen 100'den fazla kişi, kendilerini yaraladı. Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanelerine müracaat eden yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yakınlarıyla kurban kesen Ednan Hoşgör (65), kalp krizi geçirdi. Ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hoşgör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

17 KİŞİ, HASTANELERE MÜRACAAT ETTİ

Erzurum'un Oltu ilçesinde kurban kesimi bayram namazı sonrası başladı. Kurbanlarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 17 kişi Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne başvurdu. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralananlar, hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

Bu arada ilçedeki kesim alanlarında yoğunluk dikkat çekti. Kurban kesimi için bekleyenlere kavurma, pilav ve semaver çayı ikram edildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 14:44:00.
