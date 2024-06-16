Kurbanlık Boğa Ahırın Damına ve Ev Çatısına Atladı

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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde önce ahırın damına çıkan, ardından bitişikteki evin çatısına atlayan kurbanlık boğa, güçlükle yakalandı.

Hacı Mehmetli Mahallesi'nde sahiplerinin elinden kaçan boğa, kerpiçten yapılan tek katlı ahırın damına çıktı.

Ardından bitişindeki müstakil evin çatısına atlayan boğa, tekrar ahırın damına indi.

Tüm uğraşlara rağmen atlayıp, kaçmaya devam eden boğa, bir süre sonra yakalandı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.