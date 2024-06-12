Kurbanlık Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
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Kurbanlık Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Hekim Senem Aksoy Kaman, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken detayları paylaştı.

12.06.2024 11:44
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Hekim Senem Aksoy Kaman, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken detayları paylaştı.

Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kala, kurbanlık hayvanlar pazar alanlarında yerlerini almaya başladı. Ataşehir Belediyesi'nde görev yapan Veteriner Hekim Senem Aksoy Kaman da vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

Aksoy Kaman, kurban edilecek hayvanın; bir yaşını tamamlamış koyun ve keçi, iki yaşını tamamlamış sığır, manda ve beş yaşını tamamlamış deve olması gerektiğini kaydetti.

Kurbanlık hayvanın 1 yaşından büyük olması gerektiğini belirten Aksoy Kaman, şunları söyledi:

"Hayvanlarda yaş tayini yapılırken çiftlik kayıtları ve diş gelişimi gibi faktörlerin dikkatle incelemesi gerekiyor. Örneğin, sığırların iki yaşını tamamladığını anlamak için iki ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekiyor. Kurbanlık hayvanın sağlıklı, uzuvları tam ve besili bir görünüme sahip olması, ibadetin amaç ve içeriği ile sağlık kurallarına uygunluğu açısından önemlidir."

Kurbanlık hayvan seçimi yaparken dikkate alınması gereken dokuz madde ise şöyle açıklandı:

"- Bir veya iki boynuzu kökünden kırık olmamalıdır.

Kuyruğu kopuk ya da kuyruksuz olmamalıdır.

Yürüyemeyecek kadar topal olmamalıdır.

Bir veya iki gözü kör olmamalıdır.

Kulakları kopuk ya da kesik olmamalıdır.

Göz, ağız ve burunda akıntı olmamalıdır.

Aşırı zayıf ve gebe olmamalıdır.

Gözleri, derisi ve kılları canlı, dişleri sağlam olmalıdır.

Ayrıca, kurbanlık hayvanın belgelerinin de eksiksiz olması gerekiyor.

-Pasaport, Veteriner Sağlık Raporu ve il dışından gelen hayvanlar için Nakil Belgesi gibi belgelerin bulunması önemlidir."

Kaynak: ANKA

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