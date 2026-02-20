Küre Dağları'nda Kar Manzarası - Son Dakika
Küre Dağları'nda Kar Manzarası

Küre Dağları\'nda Kar Manzarası
20.02.2026 13:09
Küre Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, dronla görüntülendi.

BARTIN ile Kastamonu sınırlarında yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda oluşan kar manzarası dronla görüntülendi.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda, dün kar yağışı etkili oldu. Parkın, Ulus ilçesindeki bölümlerindeki 1300 rakımlı alanlarda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini barındıran milli parkta kar manzarası oluştu. Milli parkın eteklerindeki beyaz örtüyle kaplanan Drahna Vadisi'ndeki Ulukaya, Alıçlı, Çıraklar, Köklü, Çamdibi, Kozanlı, Aşağıdere, Yukarıdere köyleri ve dağlardaki kar, dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA

