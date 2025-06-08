Küre\'de Bayramlaşma ve Pilav Şöleni

Kastamonu'nun Küre ilçesinde bayramlaşma programı ve pilav şöleni gerçekleştirildi.

Küre Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Salih Turan, programı her yıl geleneksel olarak düzenleyeceklerini söyledi.

Etkinlik, bayramlaşma ve pilav ikramının ardından sona erdi.

Programa Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan, İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü, sivil toplum kuruluşu başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.