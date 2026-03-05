Küre'de Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
Küre'de Deprem Tatbikatı Yapıldı

05.03.2026 21:29
Küre'de Deprem Haftası kapsamında tatbikat düzenlendi, afet bilinci artırıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yapılan tatbikatta deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterilirken, personelin afet anında doğru ve hızlı hareket edebilmesine yönelik bilgilendirmede bulunuldu.

Tatbikatta, Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen faaliyetlerin afet bilincinin artırılması ve toplumun olası afetlere karşı daha hazırlıklı olması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: AA

Deprem Tatbikatı, Deprem Haftası, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

