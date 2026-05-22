Küre\'de Kadınlara Kanser Taraması

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kadınlara yönelik kanser taraması ve sağlıklı yaşam etkinliği düzenlendi.

İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen program kapsamında, 40-69 yaş aralığındaki kadınlar, Kastamonu KETEM Sağlıklı Hayat Merkezinde kanser taramasından geçirildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca diyetisyen tarafından katılımcıların boy ve kilo ölçümü yapılarak sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Programda erken teşhisin önemine dikkat çekilerek, vatandaşların sağlık taramalarını ihmal etmemeleri gerektiği vurgulandı.