Küre'de Taşımalı Eğitime Ara

Kastamonu'nun Küre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Küre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği ilçede 5 köy yolu kapalı bulunuyor.
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