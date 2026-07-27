Kürek Sörfü Olayında 46 Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 46 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa açıklarında kürek sörfüyle denize açılan kişilerin sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen 46 kişiyi kurtararak güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı.