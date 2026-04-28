Küresel askeri harcamalar tüm zamanların rekorunu kırdı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan son rapor, dünya genelindeki askeri harcamaların tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Küresel askeri harcamalar reel olarak yüzde 2.9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolara yükseldi ve üst üste 11. yıl artış kaydedildi. 2016-2025 döneminde harcamalar toplamda yüzde 41 arttı.

Avrupa, 2025'te askeri harcamaların en dramatik arttığı bölge oldu. Toplam harcama yüzde 14 artarak 864 milyar dolara ulaştı. Almanya, Polonya, İtalya ve İspanya başı çekerken, Ukrayna'nın harcamaları GSYH'sinin yüzde 40'ına ulaştı. Türkiye ise yüzde 7.2 artışla 30 milyar dolar harcayarak dünyada 18. sırada yer aldı. Türkiye'nin askeri harcamalarının GSYH'ye oranı yüzde 1.9, kişi başı harcama ise 375 dolar oldu.