Küresel askeri harcamalar 2025'te 2 trilyon 887 milyar dolara yükseldi

Küresel askeri harcamalar 2025 yılında bir önceki yıla göre reel bazda yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolara yükseldi. Bu, üst üste 11. yıl gerçekleşen artış olurken, askeri harcamaların GSYİH'ya oranı yüzde 2,5 ile 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD, Çin ve Rusya toplam 1 trilyon 480 milyar dolar harcayarak küresel toplamın yüzde 51'ini oluşturdu. ABD'nin harcamaları yüzde 7,5 düşerek 954 milyar dolara gerilerken, Avrupa'da harcamalar yüzde 14 artarak 864 milyar dolara ulaştı. Rusya'nın harcamaları yüzde 5,9 artışla 190 milyar dolar, Ukrayna'nın ise yüzde 20 artışla 84,1 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin askeri harcamalarının GSYH'ya oranı yüzde 1,91'e yükselirken, harcamalar cari kurla yüzde 7,2 artarak 30 milyar dolara çıktı. Asya-Pasifik'te harcamalar yüzde 8,1 artarak 681 milyar dolara yükseldi; Çin yüzde 7,4 artışla 336 milyar dolar, Japonya yüzde 9,7 artışla 62,2 milyar dolar harcadı.