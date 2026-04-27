Küresel askeri harcamalar 2025'te 2 trilyon 887 milyar dolara yükseldi
Küresel askeri harcamalar 2025'te 2 trilyon 887 milyar dolara yükseldi

27.04.2026 07:59
Küresel askeri harcamalar 2025'te reel bazda yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolara ulaştı. ABD harcamaları gerilerken Avrupa ve Asya-Pasifik'te sert artışlar yaşandı.

Küresel askeri harcamalar 2025 yılında bir önceki yıla göre reel bazda yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolara yükseldi. Bu, üst üste 11. yıl gerçekleşen artış olurken, askeri harcamaların GSYİH'ya oranı yüzde 2,5 ile 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD, Çin ve Rusya toplam 1 trilyon 480 milyar dolar harcayarak küresel toplamın yüzde 51'ini oluşturdu. ABD'nin harcamaları yüzde 7,5 düşerek 954 milyar dolara gerilerken, Avrupa'da harcamalar yüzde 14 artarak 864 milyar dolara ulaştı. Rusya'nın harcamaları yüzde 5,9 artışla 190 milyar dolar, Ukrayna'nın ise yüzde 20 artışla 84,1 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin askeri harcamalarının GSYH'ya oranı yüzde 1,91'e yükselirken, harcamalar cari kurla yüzde 7,2 artarak 30 milyar dolara çıktı. Asya-Pasifik'te harcamalar yüzde 8,1 artarak 681 milyar dolara yükseldi; Çin yüzde 7,4 artışla 336 milyar dolar, Japonya yüzde 9,7 artışla 62,2 milyar dolar harcadı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı Gizli servis anında müdahale etti Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Kolombiya’da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Kolombiya'da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Akdeniz’de 4,9 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı Trump’ı apar topar salondan çıkardılar Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu

07:55
Tedesco’dan derbi sonrası olay sözler Samandıra’da casus mu var
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?
07:35
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’dan haber var
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
07:15
Trump’tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim
Trump'tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim
06:53
İstanbul’daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü
İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü
06:21
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Trump ve Netanyahu’yu küplere bindirecek af kararı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı
01:02
Fenerbahçe’de Derbi Sonrası Taraftar Tepkisi: Otobüse Yabancı Madde ve İstifa Tezahüratları
Fenerbahçe'de Derbi Sonrası Taraftar Tepkisi: Otobüse Yabancı Madde ve İstifa Tezahüratları
