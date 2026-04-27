Küresel Ekonomi: Yeni Dönemde Rekabet ve İş Birliği

27.04.2026 07:50
Dünya ekonomisi 2020'den bu yana iki büyük siyah kuğunun etkisi altında yeniden şekilleniyor. Küresel salgın ve Ukrayna Savaşı, jeoekonomik parçalanmayı hızlandırdı ve 'Küreselleşme 2.0' döneminin sona erdiğini teyit etti. Ancak bu, küreselleşmenin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Aksine, dünya ekonomisi yeniden daha entegre bir yapıya yönelecek. 'Küreselleşme 3.0'ın nasıl şekilleneceği henüz net değil; fakat geçiş, kontrollü küreselleşme evresinden geçecek.

Bugünün rekabeti yalnızca maliyet ve verimlilik üzerinden değil; teknolojik üstünlük, veri hakimiyeti, enerji güvenliği ve tedarik zincirleri üzerindeki kontrolle şekilleniyor. Ülkeler ve şirketler için esas mesele, kritik alanlarda vazgeçilmez konum elde etmek. Rekabet ile iş birliği aynı anda var oluyor; tam ayrışma mümkün değil, sınırsız entegrasyon da gerçekçi değil. Ortaya çıkan yeni denge, rekabetçi iş birliği olarak tanımlanıyor.

Küresel rekabet yarışı, ölçekten çok hız ve uyum kapasitesi üzerinden kazanılıyor; en büyük değil, en çevik olan öne çıkıyor. Tek merkezli üretim modelleri yerini çok katmanlı bölgesel ağlara bırakıyor; dayanıklılık, verimlilik kadar kritik hale geliyor. Dijital ve yeşil dönüşüm artık zorunluluk; bunu finanse edemeyenler rekabet dışı kalma riskiyle karşı karşıya. Güven, şeffaflık ve veri yönetimi, fiyat ve kalite kadar belirleyici.

Şirketler için oyunun kuralları değişti: Tek bir pazara bağlı kalmak kırılganlık yaratıyor. Üretim ve tedarik ağları çeşitleniyor, bölgeselleşiyor ve esnek hale geliyor. Nearshoring ve çoklu kaynak kullanımı rekabet avantajının temel unsurları haline geliyor. Devletlerin rolü de yeniden tanımlanıyor; makroekonomik istikrarın yanı sıra stratejik sektörleri desteklemek ve dönüşümü finanse etmek gerekiyor.

Küresel rekabetin merkezinde bir gerilim var: Bir tarafta genişleyen küresel orta sınıf, diğer tarafta jeoekonomik parçalanma nedeniyle zorlanan sistem. Dünya aynı anda hem büyüyor hem bölünüyor. Kontrollü küreselleşme, içine kapanma değil; geçiş döneminin stratejik yönetim şeklidir. Ülkeler artık herkesle değil, stratejik ortaklarla derinleşiyor; her alanda değil, kritik sektörlerde yoğunlaşıyor. Yeni mantık: Uluslararası sisteme açık olurken korunmak, bağlantılı kalırken bağımsız kalmayı bilmek.

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı Gizli servis anında müdahale etti Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Kolombiya’da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Kolombiya'da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Akdeniz’de 4,9 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı Trump’ı apar topar salondan çıkardılar Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu

07:55
Tedesco’dan derbi sonrası olay sözler Samandıra’da casus mu var
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?
07:35
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’dan haber var
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
07:15
Trump’tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim
Trump'tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim
06:53
İstanbul’daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü
İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü
06:21
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Trump ve Netanyahu’yu küplere bindirecek af kararı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı
01:02
Fenerbahçe’de Derbi Sonrası Taraftar Tepkisi: Otobüse Yabancı Madde ve İstifa Tezahüratları
Fenerbahçe'de Derbi Sonrası Taraftar Tepkisi: Otobüse Yabancı Madde ve İstifa Tezahüratları
