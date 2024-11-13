Küresel Güney'in Uyanışı Raporu Yayınlandı

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SAO PAULO, 13 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu'nda Çince, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce olarak "Küresel Güney'in Uyanışı" adlı bir rapor yayımladı.

Ajansın bu yıl yürüttüğü "Küresel Güney'in Uyanışı" araştırma serisi sonuçlarının değerlendirildiği 65.000 kelimelik raporda, Küresel Güney ülkelerinin Batılı kolonyal sömürgecilik altındaki deneyimleri, bağımsızlık mücadeleleri ve kalkınma ve yeniden canlanmaya yönelik süregiden çabaları ortaya konuluyor.

Raporda Küresel Güney ülkelerinin aralıksız devam eden modernleşme çabalarının hikayesi de anlatılıyor ve Küresel Güney'in bir grup olarak yükseliş yolculuğu ortaya konuluyor.

Etkili bir anlatım tarzı ve teorik içgörüyle yazılmış olan raporun, Küresel Güney ülkelerinin "uyanış çağını" yorumlayıp dünyaya sunduğunu belirten forum katılımcıları, raporda çağımızın trendleri ve insanlığın ilerleyişinin yönünü yansıtan değerlendirmelerin bulunduğuna dikkat çekti.

İstatistiklere göre yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ülkeler grubu olarak dünya ekonomisinin yüzde 40'ından fazlasını elinde bulunduran Küresel Güney ülkeleri, günümüz dünyasında istikrar, iyilik ve ilerlemeye yönelik bir güç oluşturuyor.

Pazartesi ve salı günleri düzenlenen ve Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin kılavuzluğunda Xinhua Haber Ajansı ve Brezilya İletişim Şirketi tarafından ortaklaşa organize edilen Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu'na 70 ülke ve bölgedeki 170 medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, hükümet kuruluşu ve işletmeden yaklaşık 350 temsilci katıldı.